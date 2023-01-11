美國白宮今天宣布，總統拜登將於3月前往加拿大，這是他自2021年1月就任以來首度出訪當地。同時，加拿大總理杜魯道宣布要採購美製防空系統捐贈給烏克蘭。

拜登正在墨西哥首都墨西哥市參加北美領袖峰會。法新社報導，根據一份聲明，他在場邊告訴杜魯道（Justin Trudeau），他「期待於今年3月前往加拿大」。

白宮表示，拜登和杜魯道討論了聯合提升經濟競爭力、因應氣候變遷、強化安全合作、解決非法移民問題及海地局勢不穩定等議題。

聲明提到，兩位領袖強調了近期為海地人民提供支援、追究暴力煽動者的責任所採取的一致行動，包括實施制裁。

聲明表示：「兩位領袖承諾持續在聯合國安全理事會與夥伴們就支持海地穩定的後續措施進行協調，例如支援海地國家警察。」

海地的武裝幫派已控制大片國土，政府疾呼國際社會干預。

此外，杜魯道結束與拜登會談後說，加拿大將採購美製「國家先進防空系統」（NASAMS）捐贈給烏克蘭。加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這套系統價值3.02億美元（約新台幣92億元），可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝加拿大幫助烏國保護領空，說「加拿大為我們採購的國家先進防空系統，將成為我們城市和公民的強大護盾」。