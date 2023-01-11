掉我撿車廂爽數鈔票 八旬老翁起貪念遭警侵占罪送辦

北市一名搭乘捷運乘客皮包遺失，經台北捷運遺失物中心領取，清點時赫然發現皮包內現金及信用卡不翼而飛，捷警獲報後積極調閱捷運站內監視器影像，循線追查並掌握一名犯嫌動向，全案依侵占罪嫌移送轄管警分局續辦。

景運警察隊表示，去年11月18日，一名男子於西門站出站時，後背包內之黑色皮包遺失，於19日接獲捷運公司通知皮包已尋獲，前往臺北捷運遺失物中心領取清點時，驚覺皮包內現金2000多元及美國運通現金卡等不翼而飛。

捷警立即調閱站體監視器影像，發現該男皮包由後背包掉出後不久便遭後方路過80多歲老翁拾獲，老翁先將黑色皮包踢往一旁，拎起後竟在西門站車廂內打開皮包持續翻找，清點皮包內現金及信用卡放至自己胸前口袋，並在七張站出站後將皮包丟棄在垃圾桶旁，捷警調閱站體及車廂監視器畫面循線追查，順利將犯嫌依法送辦。

據捷運警察隊統計，去年1至12月捷運系統內發生之侵占案件總計94件，約占捷運系統內刑案比例25.2％，捷運警察隊呼籲，捷運公司設有綿密的監視器網絡，不論物品價值多少，即使是悠遊卡、雨傘、圍巾等小物件，都應送交站務人員或警方公告招領。