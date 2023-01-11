有「金級環保旅館」認證的台北凱達大飯店積極推動環保，推出環保「星」希望住房專案，精緻雙人房每房2,099元起，三人房2,849元起，專案不提供一次性使用塑料包裝備品包括：牙刷、刮刀、浴帽、梳子、清潔包組、拖鞋、茶包、咖啡包、瓶裝水。為推廣民眾使用不含一次性備品的住房專案，每房再加送一杯星巴克咖啡服務之飲品一杯，鼓勵住客為節能減碳盡一份心力，盼能藉由綠色住宿推廣鼓勵民眾響應綠色消費，減少資源浪費。

在疫情的影響下，餐飲外帶、外送風盛行，一次性塑膠包裝用量大幅度增加，故正視減塑問題已是刻不容緩。台北凱達大飯店支持貫徹環保及落實減塑理念，為下一代創造一個永續、潔淨的未來。凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，凱撒飯店連鎖旗下多家飯店都是金級環保標章旅館，秉持著永續理念，尊重自然與環境，一直以來都全力支持環保相關議題。

台北凱達大飯店開幕時客房內就不使用一次性小塑膠瓶沐浴用品，而是固定在牆上、可以回充的大瓶裝沐浴用品。去年更陸續在各樓層安裝飲水機，期望可以推廣客人減少使用瓶裝水。近日為大力推廣客人訂不使用一次性備品的-環保「星」住房專案，加碼贈送星巴克咖啡服務飲品。盼能慢慢改變大眾的消費模式，為地球永續共同努力。