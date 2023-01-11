桃園大停水惹民怨讓新任市長張善政也坦認表現「差強人意」，他11日主持市政會議以閣揆任內遇上霸王寒流，第一時間南下勘災並在年前補償到位為例，要求各局處全面盤點掌管業務可能遇到的潛在風險，構思完整配套，落實在防災應變的標準作業流程，並要求過年也不能心態鬆懈，必須維持高度熱忱服務市民。

張善政說，上周台水停水危機突顯不少問題，市府要趁機強化整體防災應變機制，不只火災、地震、颱風，像是這次突然大規模停水也應未雨綢繆，強化應變機制，要求所有局處回頭全面檢視掌管的業務有無潛在可能風險，提出應變措施。

張善政舉例，他2016年在行政院院長期間遇到霸王寒流，造成台南魚塭損失慘重，又適逢農曆年前1周，農民苦不堪言，他跟時任台南市長的賴清德和農委會官員即時勘災，並要求在過年前讓補償金額到位，彌補寒流突然來造成的農業損失，因此農業局平時就應該要有遇到異常氣候的配套標準作業流程。

張善政強調，各局處都要全面盤點業務、評估風險，搭配消防局原有應變措施，讓流程更完整，以隨時因應民眾需求，務必要未雨綢繆，構思完整配套作法，落實在防災應變SOP裡面。

「公務員沒有過不過年的問題！」，張善政也提到，過年期間務必維持平常上班高度熱忱，不能有過年不用管事的鬆懈心態，甚至要比平常更提高警覺，隨時有狀況要即時反應、維持局處間溝通協調，做好為民服務。