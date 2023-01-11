因應疫情升溫及農曆春節民眾出國返台接種疫苗需求增加，新北市衛生局16日將在樹林停七活動中心（樹林區文德街1巷8號），加開機動接種站，提供12歲以上民眾接種莫德納次世代接種站疫苗服務，施打時間為上午8時30分至11時30分、下午1時至下午4時30分，預計提供1600個名額，鼓勵民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

此外，第21期疫苗預約平台預約自今起至13日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為14日至19日；第22期（春節期間）疫苗預約平台預約18日起至20日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為21日至2月5日。

接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童莫德納及BNT 1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3劑（追加劑）、滿5歲-6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3至6劑（追加劑）。

接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診數每日仍新增2萬5千餘例，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。