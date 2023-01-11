韓股11日雖開高，但受到經濟數據不佳影響，大盤愈走愈低，目前在平盤附近，為2,355.78點，小漲4.47點或0.19%。另外，韓元則小貶。

根據韓國11日官方資料，當地失業率在2022年12月突然大增，並升至11個月新高。同時，就業人數年增數量也創下21個月以來最低。專家學者也因此判斷，韓國景氣似乎已邁入寒冬低潮期。

受到晶片與精密機具全球需求趨緩影響，韓國元月前10日出口也年減0.9%，出口金額為138.6億美元，較2022年同期139.8億美元要少一些。同時，進口則年增6.3%至201.3億美元，故貿易逆差共達62億美元。

權值股方面，三星電子漲0.3%，SK海力士漲0.4%，現代汽車漲0.6%，大煉油廠SK Innovation也漲2%。不過，電池製造商LG Energy Solution跌0.3%，大韓航空也跌0.2%。

韓元兌一美元在1248.25價位附近，韓元貶3.55元。