【全程字幕】陳明通喊林智堅抄襲是冤案 王鴻薇傻眼直喊「誇張」轟：學術界的敗類

立法院朝野黨團持續協商112年度中央政府總預算案，昨審查到國安局預算相關提案時，國安局長陳明通卻因國民黨團表示「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」，反駁稱前新竹市長林智堅論文抄襲案是冤案，台北市第3選區立委當選人王鴻薇今痛批，陳明通太誇張了，根本是學術界敗類，呼籲台大真的要盡快處理陳明通。

國民黨團在提案時表示，陳明通在擔任台大國發所所長及教授時，面對林智堅的論文抄襲案，為其掩護圓謊，希望陳明通要正式向國人公開道歉，並立即請辭下台。陳明通昨對此表達不滿，並強調「我還是要說明一下，林智堅的案子，很確定是一個冤案，通過這樣的東西我沒辦法接受」，而在旁的民進黨團總召柯建銘也幫腔認同。

王鴻薇今天在北安路、崇實路口謝票，她受訪時直言「陳明通已經太誇張了，誇張到令人不可置信，林智堅是冤案？」並再次呼籲台大真的要盡速處理陳明通，陳明通敗壞學術倫理、根本是學術界敗類，現在還高居政府殿堂。

王鴻薇說，陳明通真的誇張到極點，她也想看看民進黨立委會怎麼處理國安局的預算，要請問民進黨立委，支持陳明通說林智堅是冤案的說法嗎？會因此支持國安局提出預算嗎？

媒體追問，屆時進到立院後會如何質詢陳明通？王鴻薇笑說「會準備，搞不好我進去以後陳明通就下台了」，因為現在看起來蘇貞昌已經逃之夭夭了。