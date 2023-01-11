近期中共解放軍軍機演訓活動頻繁，國防部指責大陸嚴重危害台海和平。與此同時，民進黨當局向美大量軍購，恢復義務役一年兵役制，甚至有可能會推動幼稚園小朋友學習分辨炮彈聲音，針對兩岸緊張局勢不斷升級，大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）表示，兩岸同胞應當團結起來，制止台美勾連挑釁升級。

馬曉光表示，凡事有因必有果。近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連。中共人民解放軍的演練，是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的嚴正警告。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。解決台灣問題是中國人自己的事，不容外人干涉。任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都不可能得逞。任何人任何勢力都不要低估大陸遏制「台獨」分裂、反對外來干涉的決心和能力。

馬曉光表是，大陸期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復，這不僅是大陸衷心的期盼，也是兩岸同胞的共同心聲。兩岸同胞應當團結起來，制止台美勾連挑釁升級，這樣彼此的美好願望和善良意願才能夠實現。

針對民進黨當局將義務役期延長至一年，馬曉光回應，求和平、求穩定、求發展，是台灣社會主流民意。回到「九二共識」的共同政治基礎，兩岸關係就能改善和發展，台海和平穩定就能得到切實保障。民進黨當局操弄「以武謀獨拒統」，配合外部勢力把台灣青年推向戰場當「炮灰」，只會加劇兩岸局勢緊張動蕩，只會損害台灣民眾的安全福祉，注定以失敗收場。

此外，美國智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果顯示，如果解放軍在2026年入侵台灣，可能會導致中美台和日本軍隊出現嚴重的死傷。在各界多次預測各種「武統」時間的氛圍下，兩岸如何一家親？

馬曉光表示，美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題與台海局勢頻頻推出一些報告，打著學術研究的幌子幹著精心算計的勾當。大肆渲染販賣中國「威脅論」，為其國內軍工集團牟利，借機挑撥兩岸同胞感情，為拉其盟友搞「以台制華」服務。動機和目的顯而易見。對於這類報告，相信廣大台灣同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑，不被裹挾。