燈會現場，還有高掛600顆燈籠，都是國小學生獨一無二創作。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚、觀光處長張志翔到活動現場勘查。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

新年走春，花蓮縣府在臨海的太平洋公園（南濱公園）舉辦「花蓮太平洋燈會」，1月14日至2月13日，有科技藝術主燈秀、創作燈區以及華麗璀璨的新年玉兔燈飾，縣府歡迎民眾到花蓮旅遊，看燈會、迎新年!

縣府指出，今年燈會再度邀請設計師陳俊良擔任藝術總監，加入花蓮子弟豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術顧問，以及音樂製作人謝宗翰編創主燈秀音樂，結合大型山水實景秀的製作團隊共同打造科技藝術主燈「鏡花水月」。

活動現場規劃3大燈區，有東華大學藝設系學生創作的八座玉兔燈飾，呈現玉兔多種可愛樣貌；還有匯集東華附小、鑄強國小、中原國小、明禮國小4所學校學生所繪製創作的600顆燈籠，打造而成的燈籠牆，每顆燈籠都是獨一無二。

主燈搭建在全新完工的太平洋公園南濱段，也是該公園改建完成後首次舉辦的觀光活動；活動結束後，主燈留置現地展演，結合周邊著名的東大門夜市，以及位於日出大道及緊鄰太平洋海岸兩處全新共融公園，連結市區金三角商圈，成為融合食宿遊購的觀光廊帶。

燈會將於1月14日開幕，現場將發放888份好禮給參與民眾，晚間安排一連串表演節目，包括入選2022花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團、紅面鴨偶裝勁歌熱舞等。開幕當晚主燈點燈儀式後，還有150秒煙火星空秀。

縣府提醒，活動期間會場人車管制，太平洋公園北側入口僅供遊覽車進出、南側入口封閉並設置圍籬，場域皆禁止機車通行，參觀民眾須由和平路大門入口及太平洋公園北側入口進入。