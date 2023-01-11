挑戰中市第一選區議員4連霸失利的民進黨籍吳敏濟，指控同選區3名當選人全涉賄選，提當選無效之訴。（陳淑芬攝）

挑戰中市第一選區議員4連霸失利的民進黨籍吳敏濟，指控同選區3名當選人全涉賄選，提當選無效之訴。（陳淑芬攝）

挑戰中市第一選區議員4連霸失利的民進黨籍吳敏濟，指控同選區3名當選人全涉賄選，提當選無效之訴。他11日開記者會，高喊「賄選買票，當選無效」、「乾淨選舉已死」；吳說，他訪查地方掌握3人賄選證據，盼司法挽救崩壞選風。同黨籍議員施志昌回應批評，不能因落選濫訴，污衊他清白從政；國民黨籍議員楊啓邦及李文傑則表示，對吳執行本身權力予以尊重。

吳敏濟今天率支持者在台中司法大廈前指出，選後謝票時，選民紛紛向他反映選舉賄選猖獗，鄰長、前鄰長代發文宣，無論花1小時2小時都可領4千元；選前選後請客及招待旅遊；市議員配合里長一起買票，一票1千500元；參加競選造勢活動一戶3人，1人參加也可拿到600元的走路工。

吳敏濟指控，選區當選3人都涉及賄選，創台灣選舉史上最不堪、最黑暗紀錄，他在去年12月29日就向台中地方法院對該選區3名當選人，提起當選無效之訴，狀告賄選，因已進入司法程序，具體事件不便細說，但賄選事證明確，相信不久就會有結果。

施志昌回應批評，2022民進黨大選情況嚴峻，期待黨內同志團結，民進黨要擺脫困境，必須更貼近民意，給民眾更好的服務，而不是為了自身利益與聲量不分青紅皂白的將砲口對內。

施志昌說，他清白從政，政績有目共睹，極度厭惡破壞民主的黑金與賄選，不能因爲吳敏濟的落選濫訴而污衊本人清白從政與為甲安埔鄉親的努力。

施志昌強調，如果追查出他涉賄選，將立即辭去議員職位；如果屬濫訴，請黨內前輩吳敏濟公開在鎮瀾宮廣場向民進黨及鄉親公開道歉。

楊啓邦則回應表示，他的服務團隊用雙腳走遍選區獲選民認同，相信機會是留給準備好的人。他表示，吳敏濟是值得學習的民意代表，對他執行本身權力予以尊重。

李文傑則表示，他清白參選，爭取建設、為地方發聲，爭取建設，鄉親有目共睹，尊重吳敏濟參選人的權力。