高雄市衛生局11日會同消保官、農業局及衛福部食品藥物管理署南區管理中心進行年節食品抽驗及稽查，查核了182家業者與99件年節食品，其中苓雅區的雜貨行所販賣的竹笙金屬超標，以及全聯所賣的烏骨雞動物用藥超標，2項商品皆來自外縣市廠商供應，衛生局已移請所轄衛生局處辦。

衛生局此次共前往共計182間的超市、量販店、食品製造業及知名年菜餐廳與傳統的年貨大街及果菜市場進行抽查，總計抽驗了99件年貨商品，其中有2件產品不符合規定，不合格率為2.02％。

不合格的商品包括苓雅區的南北雜貨行所販賣的竹笙，重金屬含量超標2kg，以及連鎖超市全聯販賣的烏骨雞產品，動物用藥則超標0.24ppm；出產地分別來自台北市及雲林縣，衛生局查獲後，以移請所轄衛生局處辦。

衛生局去年稽查時發現共有2間餐廳稽查不合格，包括連鎖的粵式餐廳及鳥松區的台菜餐廳，此次針對本市5家年菜餐廳業者進行稽查時，前查2家餐廳已複查合格，其餘3間餐廳皆符合規定。

衛生局表示，年節期間市府消保官與市府物價小組將持續關注春節應景商品的物價波動，如有異常漲價將溯源追查批發供應情形；衛生局也將提醒餐飲攤商業者作業期間應全程佩戴口罩、勤洗手及加強環境消毒，務必做好防疫措施，如有發燒咳嗽症狀，應落實健康管理，在家休息或盡速就醫。