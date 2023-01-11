為了讓學童有更好的學習環境，陳福海(中)允諾將盤整資源向中央爭取預算來改善校園環境。(圖／金門縣政府提供)

擁有百年歷史的金鼎國小，因為頂堡、仁愛新村等鄰近村莊不斷移入人口以及辦學績效頗佳，近年學生人數持續增加，金門縣長陳福海利用時間親自走訪，視察校園各項軟硬體設施。陳福海表示，部分校舍已使用近40年，為了讓學童有更好的學習環境，縣府將盤整資源向中央爭取預算來改善校園環境。

陳福海曾於上一任內，針對金鼎國小校舍不敷使用規劃了「北側教室拆除新建工程」，新校舍在2018年動工，並於隔年完工使用。隨著近年學生持續增加，對於部分校舍已使用近40年的情況，教育處雖然會定期檢測校舍健康狀況，不過為了學童有更好的環境，陳福海允諾將盤整資源循該校北側教室拆除重建的模式，向中央爭取更多預算來優化改善校園環境。

金鼎國小校長曾秀玲表示，該校5年來學生人數新增133位，成長幅度超過3成，陳縣長上一任內向教育部爭取補助6千多萬、縣府自籌7百餘萬元興建的北側新校舍在2019年落成，新校舍包含了普通、藝文、自然專科、辦公室，正好適時優化提升金鼎國小整體教學空間。曾秀玲說，該校幼兒園學生自2015年到2020年間就成長100％，幼兒園校舍除了不敷使用也有老舊問題，希望有機會能爭取預算拆除重建或覓址新建。

在聽取校方針對目前校園腹地不足、幼兒園教室使用近40年、部分校園地表下有軍管時期建物等現況解說時，陳福海表示，請校方先盤整校園內與周邊空間的使用情況，有關幼兒園校舍的相對老舊的問題，希望教育處列管定期檢視之餘也要有一套長遠的規劃。

陳福海強調，老舊校舍的拆除興建不僅有安全考量更帶有著百年樹人培育金門新希望的願景。雖然目前縣府財政相對嚴峻，不過對於教育方面的投資要站在制高點來看，縣府會積極向中央爭取資源來改善優化現有校舍，除了硬體的改善，對於校園師資在職培訓也要同步強化，軟硬體皆與時俱進逐步提升以建構更完善的教育環境。