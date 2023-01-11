聯準會主席鮑爾在其備受關注的今年首場公開演說中沒有就貨幣政策釋出鷹派信號，激勵隔夜美股主要指數全面收高，以科技股為主的那期達克指數連漲第3天，表現尤其強勁。受此提振，周三香港恆生指數盤中漲1.04%，為21553.11點。國企股(H股)漲1.14%，為7346.34點。

恆生科技股指數目前漲1.08%，成分股漲多跌少，閱文集團漲6.35%，表現最佳，其次為瑞聲科技漲3.7%。阿里健康跌1.43%，表現最疲弱。

阿里巴巴漲3.6%，稍早前一度漲5%，升至115港元，創下半年新高。媒體報導，杭州市政府與阿里巴巴簽訂戰略合作協議，並表示將全力支持該公司發展。

長汽跌逾2%，該公司去年12月銷量年減52.3%、產量年減45.5%。2022年全年累計銷量下滑16.66%，約為106.75萬輛；全年產量減少12.88%，約為110.23萬輛。

丘鈦科技跌逾3%，其去年12月手機鏡頭模組銷量年減26.1%、月減6%。指紋識別模組銷量年減6%、月減13.7%。去年全年手機鏡頭模組銷量年減12.9%，指紋識別模組銷量年減2.7%。丘鈦表示，這兩大產品銷量較上月減少，主要受客戶周期影響，而較上年同期減少，則受到宏觀情勢影響，智慧手機銷售仍然低迷。