國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長失利後，仍持續關注高雄大小事。她今（11）日在臉書提到，近來高雄街頭不安寧，暴力事件頻傳，從去年底7人暴力集團囚禁案、鳳山市民小客車遭砸、海產店鬥毆等，治安亮紅燈，市民人心惶惶。她疾呼，市府、警局能在過年前，讓治安維穩，市民才能安居。

柯志恩指出，去年底高雄警方才破獲7人暴力集團囚禁案，上周鳳山國泰社區竟發生市民的小客車被暴力砸車事件。未料，不到1周，凱旋路1間民宅連續2次遭人開車衝撞、持球棒砸毀鐵門。期間更發生如酒吧大混戰、海產店鬥毆等暴力事件，治安亮紅燈，市民人心惶惶。

柯志恩提到，自己始終認為，一座偉大的城市，包含治安在內的公安、環安、交安、食安都是市政的基本功，唯有落實市政五安，才能安市民的心。

柯志恩強調，基層員警對於維護治安的付出與努力必須給予肯定，但對於近日幾次街頭暴力事件頻繁發生，她仍希望市府及警局能釐清其中的關聯性與動機，避免相關事件擴大，盼在過年前，讓治安維穩，市民安居。