擴大兩岸布局，鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，兩岸先後解封、開放國門與旅遊，今年應可擺脫新冠陰影，恢復正常生活，今年不僅大陸有成都的超大建案要開賣，台灣則有吉林案與萬華案兩個都更案登場外，雙北還有20個都更案推動中，未來五年已備妥台幣1000億元土地案量，朝每年計畫維持300至500億元推案量前進，在持續兩岸及全球布局的同時，除涵碧樓的酒店管理服務輸出之外，台灣也正在計畫開發第二家涵碧樓。

賴正鎰說，台灣方面購地計畫持續進行，雙北、桃園、台中及彰化等地，這兩年至少會購入五塊土地，持續在這些都會區推新案。都更方面，吉林案與萬華案，今年都將正式公開推案，其中萬華案整合了20年，相當辛苦，目前仍持續在整合當中，基地在1000至3000坪以上。

對於大陸投資方面，他說，大陸去年12月初放寬防疫後至今，確診高峰已過，今年1月8日又解封入出境，春運也已經開始，最近這周出現報復性旅遊與消費，青島與南京兩家涵碧樓酒店住房餐飲生意已恢復六、七成，農曆年訂房爆滿，酒店生意可望在今年回復到新冠疫情之前的榮景。

賴正鎰說，青島別墅去年十月已經提前完銷，而南京涵碧樓的商辦跟酒店式公寓，在疫情確診趨緩後，出現報復性消費，最近來客賞屋人數每周增加到30組客人，將可望有利於加速去化，目標要在今年完銷。

今年即將正式推出的成都案，當初每平米售價為人民幣8000元，雖然此案進度慢了8年，但現在可售價格已經拉高到每平米約人民幣2.3萬元以上。成都涵碧天下總銷售量約台幣1000億元，將分年推案，其中今年開賣的R6地塊總樓板面積10萬平米，戶數為971戶，總銷約台幣100億元。

他說，成都房市看漲，房產銷售位居大陸各大城市之首，以新建案取得的平均售價來看，去年七月起就一路上揚，從人民幣2.2萬元起漲，到了去年12月底已經漲到2.53萬元，半年的漲幅約14％，實力驚人，新案開盤甚至有每平米售價來到人民幣3萬元，開盤當天就秒殺光盤，最差的也都在開賣首日消化了七成左右，他對即將開盤的成都R6案信心十足。

在大陸的土地開發方面，青島，南京、上海、武漢、成都等城市也加派土開人手，希望能持續購地推案，除了在台深耕之外，更要加大兩岸與全球的布局，包括美國及東南亞國家。

他透露，除了持續大陸土地開發外，目前雙北還有20個都更案推動中，未來五年已備妥超過1000億元土地案量，朝每年計畫維持300至500億元推案量，未來要朝著商業與住宅雙向開發目標前進。

賴正鎰也透露，今年是鄉林品牌永續深耕年，鄉林已經成立43年，也會開始朝著企業轉型或擴大經營面，尤其是因應全球的疫後生活新形態，各國各企業都在加速推動碳中和與淨零碳排的宣示行動，鄉林集團也不例外，目前已經開始準備投入ESG計畫(環境保護Environmental、社會責任Social及公司治理Governance），計畫廣為種植森林並投入能源開發的項目，另外在涵碧樓酒店方面，也會開始做涵碧樓酒店的管理服務輸出，並開發台灣的第二家涵碧樓。