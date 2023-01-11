一名男網友分享，為了讓就讀碩士的女友「注音小姐」可以好好唸書，他砸錢幫出生活費，逢年過節送精品包、手機等禮物，甚至還安排去日本散心旅遊，如此嬌養寵愛女友，卻發現對方劈腿的「胯名單」，才驚覺自己不過是眾多乾爹之一，讓原PO崩潰公開整起事件，並預告將有第二集，且可能有案外案。

一名男網友昨在臉書社團《匿名2公社》上分享，曾以為捉姦在床是電視情節，沒想到有天會發生在自己身上，記得那天開門撞見女友和小王的瞬間，三人六目相接，瞬間都不知道該怎麼辦，而小王率先打破沉默，丟下一句不要打我，就逃之夭夭。

男網友表示，女友目前就讀碩二，他曾為了要讓女友好好讀書，替女方支付不少生活費，還買了重機送她，逢年過節也會送包包、精品和手機當禮物，甚至在邊境解封後，立刻帶對方去日本旅遊，交往期間砸在女友身上的錢，累積下來相當可觀，

男網友指出，感情世界你情我願，本以為自己就是被劈腿，但卻意外發現「女友很不簡單」。本以為女友只會對他「嬌嗲」，結果卻發現自己只是對方其中的一個乾爹。原PO也提到，女友曾經在爆系相關社團發文過，本想分享照片卻又怕生命財產安全受影響，「畢竟她正在胯的名單還有警察！」

男網友也說，他的碩士女友「注音小姐」雖然沒有「流水席公主」厲害，畢竟一個是600萬的錢，而他送女友只有精品包、重機、iPhone14和日本豪華之旅而已。原PO也透露說，詳情敬請期待下期，或許會有案外案發生。

貼文引起網友熱議，由於該社團最近太多愛情戰爭的貼文，讓不少人笑歪直呼「狗血本土劇接力賽耶！Netflix可以退租了吧」、「又有新的故事可以看了」、「我期待這篇，流水席那一部讓我覺得開始拖戲了」、「剛好流水席下檔，換追這個」、「所以流水席那部準備下檔了，這部是接著要播的嗎？」

另有網友則說，「社團血流成河」、「女主角感覺很熟悉」、「這絕對比流水席厲害，對方只要一個600萬，這個可能要很多個」、「讀書讀這麼高，原來是這樣用的」、「敲碗出第二集」。