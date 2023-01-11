寬量國際（QIC）11日舉行2023年第一季全球資本市場展望說明會，策略長「台灣先生」谷月涵（Peter Kurz）直言「空頭市場還沒結束」，台股先前已觸及「萬二」關卡，在美國聯準會（Fed）仍可能持續升息下，後續下探「萬一」也不無可能，但屆時就會是絕佳布局點。

不過，谷月涵強調，台股相對其他高負債比率國家安全，建議投資人保留現金或存美金，若要進場則建議選擇防禦型類股，包括生技、原物料類股均可留意。

針對今年台股，谷月涵則認為，雖台股近期有出現反彈，然空頭市場尚未結束，並直言「目前還沒看到底」，預估加權指數在先前下探12,000點後，還不排除會跌到更深，跌至「萬一」也不是不可能，但屆時就是值得進場的時間點。

谷月涵預期，今年首季Fed仍會維持緊縮貨幣政策，因其目標是要將通膨率壓到2％以下，而非只是看總體通貨膨漲率，預期Fed終端利率將不會拉得太高，頂多落在5～5.25％，但會維持較久。

他分析，美股現在已經進入經濟衰退、貨幣緊縮同時發生的「Death Zone」，現在還不是進場買股的時候，但若真的想要布局，已開發市場會優於新興市場，尤其是經過大幅修正後的美股，至於新興市場，被視為資金避風港的台股，表現會相對突出。

至於外資近年來大舉調節台股，台海地緣政治衝突多少也影響外資態度，導致資金裹足不前，不過，谷月涵則認為，隨大陸國家主席習近平進入第三任期、近期對台態度也出現轉變，加上台灣去年地方選舉結果也可能讓兩岸關係稍作緩和，有望使外資開始回籠，後續則需端看2024年總統大選及大陸態度而定。