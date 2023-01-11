台電公布去年整年營收虧掉2675億元，台電代理董事長曾文生今受訪表示，台電與中油2大公司在通澎浪潮下，有如擋消坡塊擋在前端，但付出的代價就是財務虧損，至於國內電價是否有初步預估調整費率，曾文生說，最快3月才會審議，因此過年前都不會提相關方案。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生11日上午到高雄參加台電第55屆技能競賽，受訪時被問題及台電財務現況，他說，2022年初步結算虧損約2675億，虧損都在政府掌握中，台電及中油在通膨浪潮下如消波塊擋在最前方，讓國內物價穩定，也會付出一定代價，也因此有虧損。

他提到，台電虧損也要看國際能源價格變動，若是全世界價格長時間維持在高檔，那能源價格合理調整就是台電必須要思考，調整辦法也要送電價委員會審議，台電會將具體遇到狀況，如能源採購價格、運營狀況做詳細報告，讓委員會定奪。

被問到是否已有初步預估調整費率？曾文生說，每次電價調整，會到送電價委員會時才會提出相關方案，預估3月份才會進行審查，因此過年前不會提相關方案。