新北市擁有豐富山海美景及深厚歷史人文，加上便捷交通網絡，持續吸引影視產業、人才聚集。新北市新聞局長張愛晶今在市政會議指出，新北市不僅創新推出影視朝聖之路、辧理新北天際影展，將紀錄片推向國際，更將以新莊國家電影及視聽文化中心1、2期場館、林口國際媒體園區及府中15等三大核心，串起新北影視廊帶，讓新北市做大市，也要做大「視」。

張愛晶指出，新北市協助影視拍攝與發展中心成立11年來，協助逾6200件協拍案件，近年透過線上勘景服務，協助國內外劇組突破疫情造成的時間、空間限制，輕而易舉在新北找到符合劇情所需的拍攝景點讓戲劇作品的呈現更原汁原味。

為讓影視更融入生活，新北協拍中心也首度推出2條影視朝聖之路—「都會星光大道」與「經典星光大道」，結合多部曾於新北市拍攝的知名影視作品及線上互動地圖，讓影、劇迷於全新官網按圖索驥，實地走訪新北影視經典場景。

其中「經典星光大道」結合多部台灣新電影浪潮時期重要作品的取景地，像是今年《悲情城市》適逢33週年紀念，並將在2月推出4K全新數位版，片中主要場景瑞芳九份、金瓜石等地即為「經典星光大道」必薦造訪路線。「都會星光大道」亦結合當紅影視作品包括《男人戀愛時 》、《華燈初上》、 《斯卡羅》...等眾多影視拍攝景點，深入介紹景點特色以及戲劇場景的淵源，供廣大影迷走讀。

張愛晶表示，而邁入第13年的新北市紀錄片獎則是讓新北市成為台灣紀實影片的基地與紀錄片工作者的後盾，目前已培育逾百名導演、累積120部優勝作品，其中有近30部發展為長片、13部上院線播映，並在國際大放異彩；新北市也航空公司打造「新北天際影展」，讓全球旅客在入境台灣之前，就能在3萬英呎高空中，率先遇見屬於新北市的感動。

張愛晶說，未來新北市將結合國家電影及視聽文化中心，往西連結林口國際媒體園區，往東結合板橋的府中15，串起「新北影視廊帶」。