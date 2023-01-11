農曆春節將至，屏東車城福安宮今年印製6萬枚平安錢母，將於除夕當晚發送4000枚加紅包。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，屏東車城福安宮今年印製6萬枚平安錢母，將於除夕當晚發送4000枚，以及初一至初五每天發5000枚，若人潮過多將加碼；而疫情指揮中心雖開放戶外免戴口罩，但廟方顧慮大家健康，請香客在除夕「拜頭香」時要全程戴口罩。

屏東車城福安宮指出，前2年因疫情來襲，平安錢母都延至清明連假發送，今年考量疫情的不確定性，平安錢母的印製比往年約少1萬5000枚，但不影響廟方要送平安給民眾的心意，所以除夕當晚將發送4000枚錢母加紅包，另初一至初五天每天約發5000枚，分早上10點、下午2點兩個梯次，若人潮過多將加碼。

至於除夕「拜頭香」部分，今年如常舉辦，但福安宮主委曾寶文表示，目前疫情指揮雖開放戶外免戴口罩，但顧慮疫情瞬息萬變，為保障大家健康，仍請香客全程配戴口罩。

曾寶文說，福安宮的拜頭香有別於其他宮廟搶頭香，參拜者不用爭先搶後，禮香都將由負責插頭香的長官同時插入香爐，所以每個人都是頭香，既安全又能得到庇護，此外也建議民眾，拿到錢母後可以過火爐、保平安。