小甜甜5日發出千字文揭露老公宋先生家暴她的過程，更指控宋逸民夫妻與白家綺夫婦在警局外阻止她驗傷，沒想到事隔多日，宋逸民不忍了，今（11）日在社群發文還原警局外真相，更心疼白家綺夫婦也都被小甜甜騙了。

宋逸民今（11）日在臉書上發出千字文還原小甜甜事件真相，其中他解釋「我們從來沒有阻止甜甜去報案或驗傷甚至提告，因為當我們知道的時候她已經全都做了」隨後還原9月18號晚上，當他接到友人電話得知小甜甜夫妻發生衝突，已經在警局做筆錄時，他承認當時確實有傳簡訊給小甜甜，內容是希望小甜甜冷靜「但她完全沒有回我」。

沒多久後，他就接到小組長吳東諺和白家綺的電話，得知他們已經前去關懷小甜甜，當時「白家綺也在車上安撫甜甜，了解整個事件的始末，但甜甜卻告訴媒體說，吳東諺白家綺是到警局去堵她？這對兩位小組長來說，情何以堪？」，也再度強調他們與白家綺夫婦初衷都是「勸和不勸離」。

最後，宋逸民表示，他與小甜甜手中皆有當天的所有對話紀錄和錄音「若甜甜同意我們可以公開」也無奈說道：「我們再一次強調家庭是我們基督信仰最重視的，我們絕對不認同家暴，也不能容忍家暴，但也希望所有的夫妻，都能夠在愛裡更多的彼此學習和溝通…………」。