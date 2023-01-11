花蓮縣育兒津貼與就學補助自2019年8月起，固定每月30日發放，不過本月發放時間適逢春節連假，縣府避免家長久候，將提前至15日入帳。另，配合中央新制，育兒津貼本月起將取消排富，家庭綜所稅率20％以上者，可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請。

中央支持學齡前幼兒家庭，針對2歲以上未滿5歲幼兒，及未就讀準公幼5歲到國民小學前幼兒，提供5000元至7000元不等補貼，並在隔月30日發放，據縣府教育處統計，縣內領有育兒津貼受惠人數逾3000人，就學補助則是400多人。

不過今年1月底正巧碰上春節10天連假，不少家長透過縣府1999專線或縣長信箱，詢問育兒津貼和就學補助是否會提前至年前發放。縣長徐榛蔚重視家長需求，避免於年節期間久候，便指示教育處將撥款期程調整至15日發放，相關單位已著手進行發放作業，盼能讓家長提早領取及運用。

教育處也提醒家長，中央自今年1月起，育兒津貼取消排富規定，家庭綜所稅率20％以上者亦可提出申請，目前教育部正研擬修訂「教育部補助地方政府發放2歲以上、未滿5歲幼兒育兒津貼，及5歲至入國民小學前幼兒就學補助作業要點」，預計將採原申請方式，家長可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所申請。

此外，教育處因應吉安鄉北昌地區人口移入且對幼兒園需求增加，辦理北昌國小新建附設幼兒園舍工程，日前已完成招標，預計明年完工，屆時可增加3到5歲2班60人，及2歲專班2班32人，共計增加收托92名幼兒。

教育處表示，目前全縣43所幼立幼兒園，已有36所簽訂為準公共幼兒園，接受政府補助，讓家長每月繳交月費大幅減少，降低托育負擔，未來將持續推動4至6歲幼兒就學費用全免政策，營造便宜且優質的教保收托環境。