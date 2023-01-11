民進黨台北市議員顏若芳。（楊亞璇攝）

台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯今起開始發放，但上頭題字為「兔來萬安」，遭質疑馬屁文化再次復辟。民進黨台北市議員顏若芳今直言，蔣萬安對自己喜愛程度非常高，國民黨美學回到台北市，對台北市是很大的災難，呼籲蔣萬安設想240萬台北市民，以市民為出發點。北市府說明，主要是祝賀大家「萬事平安」，春聯相當受到歡迎。

媒體人黃揚明昨在臉書發文指出，「馬屁文化正籠罩北桃，熟悉的國民黨回來了！」看到台北市政府公布蔣萬安兔年春聯的新聞，大感訝異，居然蔣萬安會拍板用自己的名字「兔來萬安」來當春聯上題字的吉祥話，熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟。

黃揚明認為，如果是參選期間，候選人用自己的名字來當宣傳口號，這不為過，畢竟候選人競選經費花的不是人民納稅錢。可是一旦當選了縣市長，居然無法遏止拿縣市長名字來拍馬屁這種最粗糙的模式，那就是一個政治人物開始墮落的警訊。

他喊話，那些喜歡被拍馬屁的政治領袖，沒有一個會值得人民尊敬。無論是國民黨的新任縣市長，或是民進黨、民眾黨的縣市首長，都得提防些！

顏若芳批評，把自己名字放在春聯上，要民眾怎麼貼？是不是只有支持蔣萬安的人要貼？大家身為台北市民，以台北市為榮耀，不管是前市長柯文哲「改變成真」，或是後來每一年，都不會把自己名字納入春聯中，可見蔣萬安對自己喜愛程度非常高，國民黨美學回到台北市，對台北市是很大的災難。

顏若芳表示，從歷年來看到國民黨設計的雙十國慶、高雄市前市長韓國瑜的燈會，都令人捏把冷汗，中華美學、國民黨美學再度回來，還是要提醒蔣萬安，台北市不是蔣萬安一個人，是240幾萬民眾大家的，應印製屬於台北市民的春聯。

顏若芳指出，高雄、台南、市政建設超越台北，對未來4年北市市容、慶典上面，不想要選了一個市長，反而回到過去國民黨時代的國民黨美學，或者是讓首都國門大開，其他國家來到台北市的人，看到未來台北市的市容、都市美學如復古版的樣式，令人擔憂，她呼籲台北市不是蔣萬安一個人的，請蔣萬安設想240萬台北市民，以市民為出發點。

對於是否設計師想拍馬屁？顏若芳認為，要不要拍蔣萬安馬屁，是設計師的想法，但是設計完之後，一定要給市府團隊，由相關的幕僚審核，怎麼會是以蔣萬安為出發點？太過於自我為中心，希望看到真的像蔣萬安所講的是全民的蔣萬安、全民的市長，應以台北市民為優先，而不是國民黨美學或蔣萬安為出發點。

北市府發言人羅旺哲說，這次的春聯「兔來萬安」，主要是祝賀大家「萬事平安」，也看到今天一早非常多的市民朋友的區公所、里辦公室領取，相當受到歡迎。