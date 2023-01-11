鄉林(5531)今年將推出兩筆都更案包括吉林案與萬華案，獵地目標將放在雙北、桃園、台中及彰化等地，預期這兩年至少會購入五塊土地。他說，未來將朝商業與住宅雙向開發目標前進。

鄉林都更吉林案與萬華案，今年都將陸續公開推案，其中萬華案整合了20年，相當辛苦，目前仍持續在整合當中，基地在1000~3000坪以上。目前雙北還有20個都更案還在推動當中。

賴正鎰透露，今年是鄉林品牌永續深耕年，鄉林已經成立43年，也會開始朝著企業轉型或擴大經營面，現在開始準備投入ESG計畫，計畫廣為種植森林並投入能源開發的項目，另外在涵碧樓酒店方面，也會開始做涵碧樓酒店的管理服務輸出，並開發台灣的第二家涵碧樓。

另外，在大陸區投資方面，目前已全面解封，鄉林青島與南京兩家涵碧樓酒店住房餐飲生意已恢復六、七成，農曆年訂房爆滿，酒店生意可望在今年回復到新冠疫情之前的榮景。今年即將正式推出的成都案，成都涵碧天下將分年推案，其中今年開賣的R6地塊總樓板面積10萬平米，戶數為971戶。