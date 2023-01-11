根據歐洲聯盟（EU）數據，法國勞工較許多歐洲國家民眾還要早退休，意味著法國支付的退休金費用比多數國家來得要高。

簡而言之，這就是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為何要藉由讓民眾工作更久，再次嘗試改革國家負債累累的退休金制度的原因。

法新社將法國和其他國家的退休金制度拿來做比較，列出以下分析。

● 法定退休年齡各國有別

在法國，法律允許勞工在62歲退休，不過若勞工工作和繳款未達足夠年資，無法保證最後能領到全額退休金。馬克宏現在希望將退休年齡提高到64歲。

德國、義大利和丹麥的法定退休年齡均為67歲，西班牙現行制度為66歲，2027年將提高至67歲。在英國，請領國家退休金的現行退休年齡也定在66歲。

但各國退休金制度大相逕庭，而年紀輕輕便投入職涯，或工作特別需要勞力的人，往往被允許較早退休。

一個比較好的比較基準，是看人們實際退休的年齡。

● 各國勞工實際退休年齡

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2019年的數據，法國勞工平均退休年齡為62.3歲。

這遠比勞工平均於65.5歲請領退休金的義大利，64.6歲的德國、64.3歲的葡萄牙及64.2歲的西班牙要早。

整體來看，歐盟民眾平均退休年齡為63.8歲，其中盧森堡勞工最早退休，平均60.2歲就揮別職場。

● 退休金規模各異

歐盟執委會指出，法國退休人員平均領到最後一份薪資單上金額的54.4%；歐盟執委會預測，這個比例到了2040年可能會跌至39.6%，到了2070年更減為34.7%。

歐盟平均退休金是最後一份薪資單的46.2%，德國金額最少，僅最後一份薪資單的39.8%。

南歐地區領取退休金的民眾獲得的收入差異最小。西班牙民眾可以領到原本薪資的77%，葡萄牙74%，義大利66.9%。

● 鉅額退休金費用

法國國內生產毛額（GDP）平均14.8%都投入在退休金支付上，在歐盟地區僅次於希臘的15.7%和義大利的15.4%，而歐洲整體平均值為11.6%。

波蘭GDP有10.6%貢獻在退休金上，德國為10.3%，羅馬尼亞8.1%，愛爾蘭4.6%居末。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120111