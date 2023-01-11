搶攻疫後旅宿商機，煙波飯店集團持續拓點展店，並宣布旗下「煙波大飯店花蓮太魯閣」第三館「煙波大飯店花蓮太魯閣－山闊館」於1月20日正式對外開放接待旅客入住，首波農曆春節雙人房型含早7,800元起、年後平日雙人房型含早3,960元起。

「煙波大飯店花蓮太魯閣-山闊館」共有78間客房、9種房型、客房定價區間自10,000元+10％至34,000元+10％，配合不同季節推出不同套裝。「山闊館」一樓並設有「寵物旅館」，依照毛孩身形大小提供不同房型，戶外區域設置了毛孩專屬的美容區。

「煙波大飯店花蓮太魯閣」主打山海交會的地理優勢，北起鬼斧神工太魯閣國家公園及清水斷崖，南至七星潭月牙灣，漫步咫尺即可抵達曼波海灘。煙波集團目標於此區域打造五種風格各異之旅宿據點。2021年「沁海館」開業，2022年推出集團旗下全新型態輕旅宿品牌「煙波花時間－花蓮」，1月20日開放入住的「山闊館」是第三館。館內一樓規劃有舒適茶室、書室，二樓則設計多功能靜心空間「淨境」，於此由專業瑜珈老師帶領旅人透過軀體伸展、專注吐納呼吸，漸進釋放都會壓力，或是入定體驗冥想、頌缽或手作線香。