台日棒球交流賽事「亞洲門戶交流賽」將於2月11日至12日在日本石垣島登場，由樂天桃猿出戰千葉羅德海洋隊，台灣虎航、易飛網與職棒樂天桃猿合作打造獨家套裝主題遊程，搭乘「台灣虎航×Rakuten Monkeys」彩繪機親臨石垣島觀賽，不只享有參加選手簽名會資格，還能與樂天女孩近距離互動，套裝行程1月12日上午10時於易飛網官網開放報名。

亞洲門戶交流賽是近年最主流的台日棒球交流賽，千葉羅德海洋隊在石垣島迎戰樂天桃猿，自2016年起首戰後，至今已邁入第6屆，前2年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現睽違2年的台日職棒強者對決。

樂天桃猿備戰「亞洲門戶交流賽」，預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決千葉羅德王牌投手佐佐木朗希。樂天桃猿完整投打出征陣容將於日後公布，樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行。

易飛網表示，後疫情時代，國內吹起赴日旅遊熱潮，自10月初解封的3.6萬人次，已攀升近3倍至11月的9.9萬人次，從易飛網大數據爬梳亦可得知，日本為解封後國人出境旅遊首選。

台灣虎航2021年3月與樂天桃猿合作推出彩繪機，不僅是台灣虎航推出的首架彩繪機，也創下國籍航空與中華職棒球隊合作的首例，當時推出的「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行受到廣大球迷熱烈迴響。

台灣虎航指出，本次行程除將可和球員及女孩們一起搭乘同班機，抵達石垣島後，還可入住當地高CP值酒店，另含2場「亞洲門戶交流賽」內野熱區門票，賽後還可參加選手簽名會並與樂天女孩互動小遊戲及合影。台灣虎航也在指定航班中，推出與樂天桃猿的聯名商品大禮包，預購最高可享6折優惠。