新冠肺炎XBB1.5變種病毒再讓歐美疫情升溫，前國健署長邱淑媞今警示，當前民進黨政府對防疫一直開放、鬆綁，讓民眾誤以為疫情已過去，這樣的認知作戰結果，將讓民眾疏於防範，XXB變異株可能因免疫逃脫，成過年主要染疫病毒。

邱淑媞說，目前民進黨政府對境外移入都採自主檢驗，已沒有系統監測，陽性通報者才進行基因定序，很多官方資料還在參考大陸，甚至只是一直在看對岸舊變種病毒延燒的疫情，最後可能讓台灣被XXB.1.5木馬屠城了都不知道。

邱淑媞表示，民進黨政府對疫情的監測不能被調虎離山，明明最先進的病毒在歐美，卻放錯重點。

邱淑媞指出，XXB.1.5具高度免疫逃脫，傳染性又強，美國近1個月內染疫人口高達四成是這個新病毒株，歐洲、亞洲跟紐澳也都已有病毒足跡，這才是民進黨政府未來要加強防疫重點，打更新版次世代疫苗都能有效降低住院及死亡風險。

國民黨智庫召集人陳宜民表示，未來若不能有系統對本土確診監控分析，當國外XBB1.5病毒株如國入侵台灣，要如何在第一時間發現與因應？

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，XBB和BQ.1原則上還是新冠病毒變異分支，面對這兩個變異分支，台灣防疫減災政策3個重點包括「重症求清零」、「輕症可控管」與「正常過生活」，兒童、醫護與心肺疾病風險族群需打滿二代疫苗。

對即將來臨的過年團聚所可能引發的染疫風險，邱淑媞呼籲，春節後可能就要燒XBB變種病毒，團聚前能夠自主快篩檢驗是保護家人最好方法；若有出國旅遊計畫國人，在飛機上還是要戴口罩，因根據統計，幾乎每個航班都會有確診者。

邱淑媞提醒，診所與醫院過年都放假，領藥通通有困難，只要不小心感染就可能來不及用藥。陳宜民也說，疫情不會過年，特別是屆時還有南北移動，希望中央疫情指揮中心與各縣市政府對春節期間民眾就醫與拿藥方便性有積極作為。