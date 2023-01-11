外傳行政院長蘇貞昌將辭職，前副總統陳建仁可能接任閣揆。國民黨立院黨團今開記者會強調，將強力監督其適不適合擔任閣揆。國民黨團總召曾銘宗要求陳建仁屆時要先為沒有底線地護航高端，向國人道歉。

曾銘宗表示，陳建仁自從加入民進黨之後，荒腔走板的事蹟，可謂族繁不及備載、罄竹難書。像是為輔選民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，竟說出「天主說要幫助鄭運鵬」，把宗教搬到政治圈做為輔選工具，陳建仁是第一人。

曾銘宗並批評，陳建仁長期護高端，護到無以復加的程度。去年7月17日，陳建仁稱打完高端疫苗後無不適感，但其實搞了半天，他打的是安慰劑。陳建仁不應藉聲望和身分，沒有底線護高端，應該向國人道歉。

此外，陳建仁在林智堅涉碩士論文抄襲案時說，「盼還林智堅清白」，到底要還林智堅什麼清白？曾銘宗質疑，這是經過台大學倫會、中華大學學論會審定結果，撤銷其碩士學位，以陳建仁崇高的學術地位，是要還什麼清白？

國民黨團書記長李德維表示，2017年1月19日，陳建仁在擔任年金改革委員會召集人時對外表示，會在2023年要檢討勞退年金合併勞保的可能性；剛好，現在傳出要接任閣揆，正是2023年，是不是該對於過去所做出的承諾，現在要來兌現政策支票呢？

李德維也提醒，陳建仁將面對台電在2022年虧損2675億元，2023年預估將再虧損2785億元，光靠超徵稅收仍難補台電財務黑洞，要如何解決？蔡英文總統已經說過，2024年以後就不關她的事，陳建仁也請好好思考，怎麼給全民一個答案。