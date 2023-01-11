安馳(3528)去年受惠高階整合方案客戶出貨暢旺，全年營收為64億元、年成長2％，連續第三年創下新高。展望2023年，安馳認為，儘管上半年庫存調整壓力仍在，但將持續適時調整產品組因應，預計將維持成長動能。

安馳去年12月營收為4.6億元，月減少9.6％、年增加16.5％；累計2022年全年營收為64億元，年成長2％，自2020年起連續三年創新高。

安馳表示，2022年雖然前後受到新冠疫情及晶圓代工產能吃緊影響，但下游客戶高階整合方案訂單量仍維持增長，推升公司平均出貨價格；疫情反覆變動亦加速智慧工廠及遠距經濟發展，客戶對自動化測試、智慧監控、及高速視訊傳輸等需求大幅提升，帶動公司代理的利基型應用產品出貨量成長，貢獻2022年全年營收再創歷史新高。

安馳兩大代理產品線ADI與AMD表現穩定，ADI代理線在人工智慧物聯網（AIoT）、智能檢測及遠端監控等整合方案的出貨量維持成長，並併購Maxim拓展Maxim MCU代理產品線，切入儲能、5G通訊測試、智慧工廠監控系統，及國防相位雷達等新市場；AMD代理線自動化測試設備、國防航太等應用產品出貨量成長，新代理產品線亦持續拓展。在ADI與AMD高階整合方案出貨量持續成長，新產品線的綜效逐步顯現下，挹注整體營收表現。

展望2023年，安馳表示，以全球經濟景氣及供應鏈情況來看，預估上半年市場上去化庫存壓力仍在，將仔細觀察產業變化，適時調整產品組合，安馳亦將持續發展高整合度的智慧製造方案，協助客戶加速實現智慧工廠與數位轉型，維持公司2023年的營運成長動能。