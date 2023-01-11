據知情人士透露，大陸顯示器製造商京東方計畫在越南投資大筆資金，建立兩座製造工廠。其中一名人士說，總投資金額可能高達4億美元。

該潛在的投資正突顯出蘋果為首的科技公司努力降低對中國依賴。京東方為蘋果和三星的供應商之一。

據路透獨家消息，京東方正就在北越租賃約100公頃土地展開談判，以擴展該公司在南部較小的工廠；該南部既有工廠主要向南韓的三星和樂金電子供應電視螢幕。上述人士拒絕透露談判的具體內容。

近年來，越南北部正吸引了大量的電子巨擘的投資，成為智慧手機、電腦和相機的另一大型生產中心，其中包括蘋果和三星的旗艦產品的生產。鴻海和競爭對手立訊都計畫在北越建立蘋果筆電或平板的生產工廠。

其中一位知情人士說，京東方將租用100公頃的土地，將其中的20%土地用於建造遠端控制系統，該廠造價約1.5億美元。

其餘土地將用於顯示器製造工廠，京東方將花費2.5億美元在50公頃土地打造一座工廠；而供應商則使用剩下的30公頃土地；所有這些投資將在2025年前完成啟用。

京東方計畫在該座新廠生產較複雜的OLED顯示器，而不是LCD，據該名人士透露。

蘋果是在2021年開始，將京東方納入代工合作夥伴之一。

另外據彭博在周三最新報導，蘋果希望從2024年開始，使用自家製造的行動顯示器。

然而消息人士說，京東方的越南工廠，可能並不是特別地針對供應蘋果而設立。

三星電子有半數的手機是在越南製造，樂金也在越南有龐大業務，並計畫新的投資。此也透露出其它的可能性。