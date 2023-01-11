小甜甜被爆「剛生完就想離婚」 10萬津貼被老公領走超不爽 @chinatimesent

藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會爭議不斷，隨後又扯出小甜甜與老公宋先生的家暴案，而先前曾開記者會道歉的宋逸民，在神隱多日後再度於臉書發文，痛批小甜甜「6大罪狀」，更因為她做出1件事，教會才會決定將她換角。

宋逸民在稍早公開的長文中，一開頭就寫到「傷得體無完膚，名譽全毁」，透露這段時間被眾人誤解，謾罵排山倒海而來，讓他們忍無可忍決定說出真相；文中，他也痛批小甜甜說的都不是事實，並將其6大罪狀一一列舉出來。

除了根本沒有把她叫到辦公室罵30至40分鐘這件事；吳東諺及白家綺是送尿布跟食物過去警局給她，並護送母女倆回家，而且沒有在警察局堵人；在小甜甜夫妻爆發衝突那天，小甜甜假裝願意夫妻和好，並再給彼此一次機會；在大家以為夫妻倆相安無事時，小甜甜又偷偷地私下報案驗傷，並且提告也未告知，待宋先生收到傳票後，小甜甜還叫他別出庭，未料，宋先生第二次收到傳票時，小甜甜竟謊稱官司已平息，若他出面會被告，試圖聯合眾人要宋先生不要出庭。

宋逸民透露，以上這些事情都讓教會的眾人無法接受也相當難過，因為他認為婚姻當中無論是對先生還是對太太，都不可以「欺騙」，但小甜甜卻一直用欺瞞方式訴訟丈夫，他們才只好忍痛將她從福音戲劇中換角，而不是因為她不聽從教會的指示才遭換角。