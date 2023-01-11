近期副總統賴清德等綠營政治人物多次拋出以「和平保台」取代「抗中保台」，被外界視為民進黨有意調整兩岸論述。大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）在例行記者會中回應，「台獨」與和平水火不容，他奉勸，如果真的要台海和平，就應該放棄「台獨」分裂立場。

馬曉光表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞共同利益。

馬曉光強調，「台獨」與和平水火不容。台灣一些政客，如果真的要台海和平，就應該放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」基礎上來，不要再當外部反華勢力的棋子。

馬曉光表示，2022年，台海局勢持續緊張動蕩，根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。一些國家的反華勢力出於自身利益縱容支持「台獨」分裂勢力冒險挑釁，不斷虛化、掏空一個中國原則，目的是借台灣問題遏制中國發展進步，阻撓中華民族偉大復興。

馬曉光重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。解決台灣問題是中國人自己的事，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都不可能得逞。搞「台獨」分裂注定失敗，「倚外謀獨」必遭清算。大陸敦促有關國家切實恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止在台灣問題上玩火。

馬曉光強調，新的一年，大陸將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁和外部干涉圖謀，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。