新竹市部分學校教職員工抱怨，學校上下課時間被迫執行導護工作，但擔心無法顧及學生安全，且一旦出意外毫無保障，因而向市議員曾資程陳情，曾資程說，強迫老師們站導護，是把老師工作無限上綱，盼將導護交給專業，讓教師回歸校園。市府回應，未來將招募志工，請警察、義交等協助，擴增導護人力，並建立導護老師完善保障等配套措施。

新竹市部分學校在上下課期間，經常可見學校教職員工協助站導護，但一直以來，教師們對於站導護有很大的疑慮。市議員曾資程近日收到多位老師陳情，站導護背負著無形壓力，但法律並沒有法源明定教師應該站導護。

老師們抱怨，在擔任交通導護期間，無法顧及校園內學童的安全，這段老師不在校園的空窗期，學童的安全又該誰來守護？假使不幸發生了意外，老師又必須承擔責任。

曾資程也舉例，過去其他縣市也曾發生，老師因執行交通導護工作，遭闖紅燈車輛追撞致永久失能，至今仍未獲賠償；另也有老師在站導護時，未在留校打掃學童旁邊監護，結果有學生遭同學以塑膠簍擊傷右眼終生失明，家長因而提出國賠訴訟。

曾資程說，老師未經專業訓練，強迫站導護分明是把老師的工作無限上綱，應交給有交通指揮權、管制人員及車輛權力的專業人士來執行。他認為，要求老師站導護權責不明，且讓老師分身乏術，呼籲市府讓「導護交給專業，教師回歸校園」。

市府教育處回應，守護學生安全責無旁貸，目前學校導護人員值勤的重點在執勤的工作區域、學校對導護執勤人力的工作分配及規畫安排，還有導護人員的保險保障。

教育處也表示，未來市府會持續改善校園周邊通學步道、交通環境路口號誌標線、執法改善，並訂定新竹市各國民中小學「榮譽交通志工」召募實施計畫，由各校遵守執行。

同時，也會召募交通導護志工，並請駐區警察局及義交支援協助路口交通指揮，擴增交通導護人力量能，並為交通導護工作人員投保團體意外險，確保值勤安全有保障，向中央反映現場交通導護因應與解決疑慮，建立完善法規與配套措施。