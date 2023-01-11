網路常流傳一些缺乏科學根據的說法，除了之前「用可樂盥洗式殺精」外，也有民眾擔心喝可樂會影響精子數量，外科醫師陳榮堅表示，一名年輕男子婚後6年未受孕，其妻子擔心是因為男子愛喝可樂導致不孕，其實是因男子過胖造成不孕，經減去近5成的體重後，男子讓妻子成功受孕。

網路名人蔡阿嗄一向愛喝可樂的蔡阿嗄，之前為了生第三胎，曾問醫師會否愛喝可樂因此降低精子數量，顯示可樂殺精不管外服或內用都是引人關注的都市傳說。

陳榮堅在其臉書專頁上表示，不論是用外服還是內用的，可樂都沒辦法殺精，他曾遇到一名男性病患，年約30多歲，結婚6年，妻子因為都無法受孕，因此兩人一起看他的門診，妻子一進入診間，就問是否因丈夫愛喝可樂，影響精子數量，害她無法受孕，但陳榮堅一看男子的體型就知道應是肥胖造成不孕，「因為男子身高176公分，體重約130公斤。」

陳榮堅表示，當時檢查發現，男子的精蟲數量僅200多萬，遠低於一般正常男性的1500萬，經過藥物治療加上減重手術後，男子體重降為70公斤，再驗精蟲數量，已達1300萬，後來妻子成功受孕，夫妻現已有兩個小孩。

他強調，會否殺精其實不是因為可樂本身的成分，之所以與飲料有些關係，主要是因為可樂會讓人變胖，體重過重而增加不孕的機率。