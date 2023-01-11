小甜甜被爆「剛生完就想離婚」 10萬津貼被老公領走超不爽 @chinatimesent

宋逸民今(11)日在臉書上曬出3900字長文反擊小甜甜，強調小甜甜指出30到40分鐘謾罵完全不是事實，更隔空喊話：「你同意的話可以公布3段簡訊和2段錄音。」疑似手握關鍵證據，然而，該篇貼文僅有文字敘述，在雙方都沒有亮出實際證據的狀況下，網友仍各自支持原先擁護者。

宋逸民發文砲轟小甜甜的作為害她名譽全毀，更在文中一一指出小甜甜雙面人的部分，除了被抹黑於辦公室中狂罵她30分鐘外，更以自身角度再次還原起家暴事件真相，此外，他更向小甜甜隔空喊話：「我們和甜甜手上皆有簡訊的截圖及錄音，若甜甜同意我們可以公開。」暗指手中握有證據可以證明小甜甜說謊。

宋逸民在文中指出的證據共有4個，其一是小甜甜在去年11月4日晚上傳的「以後要保護藝起發光，謹言慎行，一再道歉」簡訊，其二是在小甜甜遭宋先生毆打的2022年9月18日起2個月的對話紀錄和錄音，其三是小甜甜傳說警察的事情已處理好，宋先生已經沒事了的簡訊，最後則為小甜甜請宋逸民夫妻倆叫宋先生不要出庭的錄音。

此外，宋逸民於文末再次強調：「家暴零容忍」的觀點，但也認為：「所有的夫妻，都能夠在愛裡更多的彼此學習和溝通。」更強調：「直到現在，我們整個教會仍然為甜甜和晉賢禱告，希望他們夫妻能夠好好溝通，只要彼此相愛，真的沒有不能解決的事，千萬不要因為一時的衝動，而做出後悔一生的決定。」直言不願意公佈事情真相的最大原因，就是希望小甜甜夫妻能度過這次難關。