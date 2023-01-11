鑄件大廠永冠-KY拜大陸風電客戶拉貨強勁，2022年12月出貨噸數突破1.92萬噸，創單月新高；12月合併營收創單月次高。2022年出貨噸數192,082噸，只創歷年次高，但2022年合併營收攀升至93.84億元，締造史上新高。永冠訂出2023年出貨挑戰20萬噸以上，改寫歷史新高。

永冠12月出貨噸數19,253噸，月增1.72％、年成長10％；12月合併營收達9.53億元，月增3.40％、年成長16.05％。永冠表示，大陸風電客戶拉貨強勁，是12月出貨噸數締造單月新高，12月合併營收創單月次高的主因。

永冠2022年第四季出貨噸數56,382噸，季增10.33％、年成長14.58％；第四季合併營收達 27.60億元，季增11.25％、年成長20.16％。出貨噸數192,082噸、年減1.40％；2022年合併營收93.84億元、年增4.87％。永冠表示，2022年再生能源類、注塑機類及產業機械營收分別為43.41億元、24.35億元、26.08億元，2022 年再生能源類年增2.18％、年成長8.27％、年增6.52％。

永冠表示，第一季因農曆年節假期、工作天數減少，第一季出貨及營收向來比其他三季弱。永冠大陸廠農曆年向來放假半個月，擔憂春節假期過後，大陸染疫出現另一波高峰，恐影響生產，不過今年大陸風電客戶下單及拉貨強勁，預期今年第一季不會比去年同期差。

永冠指出，永冠台中港新廠預計2023年第一季末投產，生產10MW大型風機鑄件，預計年產2萬噸，2023年出貨目標訂為20萬噸以上，挑戰歷史新高。