臉書網友留言。（圖／截自臉書「不演了新聞台」）

新竹棒球場爭議持續延燒，民進黨台北市議員王世堅日前批新竹市前市長林智堅是「草包」，並呼籲檢調應調查、收押，此言卻讓民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥、楊玲宜跳腳，開記者會籲黨中央將王開除黨籍。媒體人朱凱翔則發現，當初林那場「論文清白記者會」，陳建名也在場，讓他忍不住直呼：「又是你！」此消息掀起大批網友議論。

朱凱翔昨（10）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述王世堅在綠營內部引爆的爭議指出，王昨日怒轟前新竹市長林智堅是「草包」，還認為檢調應調查、收押；陳建名、劉康彥與楊玲宜三位新竹市議員則開記者會，痛批王當高虹安的側翼，一起造謠抹黑林，楊更呼籲黨中央應做出黨紀處分開除王黨籍。

對此，朱凱翔卻發現一個驚人巧合，原來當初林智堅深陷論文抄襲爭議時，幫林智堅主持聲稱自己沒有抄襲的那場「清白記者會」的，就包括陳建名。這讓朱忍不住對陳大喊：「又是你！」

這篇文章獲得約3000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「挺抄襲的，不意外啦！」「世堅跟基層反應的民意其實是一致的，他們都知道這次是EE和硬拗團隊所以大輸，但建名等繼續秀下限」、「新竹市民記著這些民代，黑白是非對錯都不清楚了，還能幹嘛呢？」「恐怕是有把柄在某人手中，收了什麼好處的共犯集團？」「同流就是要合污，不然怎麼會是同黨沆瀣一氣呢？」「林智堅要被當棄子了，還靠過去……」