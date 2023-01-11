年關將屆，各金融機構容易成為歹徒覬覦目標，新竹市警局近來進行防搶演練，由警察假扮歹徒進入新竹市農會搶劫，警方據報圍捕，由於現場槍聲、警報器大作，演練過程逼真，連附近民眾都被嚇到。

新竹市警三分局舉辦「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，希望透過演練加強警方與金融機構之合作，及提升員警受處理報案時能即時反應，以因應各種突發狀況，確保社會治安及民眾生命財產安全。

過程中，由員警假扮2名歹徒，模擬因簽賭世足運彩賠光家產欠下巨額債務，竟於過年前鋌而走險持槍行搶新竹市農會的情境。而演練過程也相當逼真，現場槍聲、警報器大作，且迅速集結大批警力。

由員警飾演之歹徒十分入戲，現場目睹民眾印象深刻，差點誤以為真的發生銀行搶案，直到員警解說，才知道是警方的防搶演練。

新竹市農會主任黃澤民說，行員雖有心理準備，仍被現場警察假扮之歹徒逼真行搶過程及槍聲所震撼，他也指出，防搶演練確實有必要，可提升金融機構業者及保全人員的緊急應變能力及自我防衛能力，也可達到向民眾宣導的效果。

竹市警三分局長林昆達也呼籲，春節期間如欲運用大量現金，請盡量使用轉帳方式或由家人、親友陪同下提領，以便互相照應，謹慎防範周遭陌生人，也可以向當地管轄派出所申請護鈔服務，以確保安全。