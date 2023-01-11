基隆市長謝國樑（後右）在聆聽許哲誠（前中）演奏過程中，感動得低頭拭淚。（張志康攝）

基隆市政府將於1月19日及2月10日在基隆市東岸商場1樓舉辦「琴音有愛、暖遊基隆」活動，邀請視障鋼琴家許哲誠現場演奏，讓民眾能夠近距離聆聽美妙的樂音。11日上午邀請許哲誠參加記者會，並現場演奏，基隆市長謝國樑深受感動，在樂音裡紅了眼眶，忍不住現場拭淚。

謝國樑表示，為打造基隆成為亞洲最有愛城市，提供旅客更暖心、多元的旅遊體驗，也為基隆在地優質的身障音樂家，營造接近人群的展演舞台，打造基隆嶄新旅遊文化及形象。市府邀鋼琴家許哲誠返鄉演出，期盼以音樂的溫暖力量，帶給旅人及市民希望與快樂。

社會處長楊玉欣說，藝術是種超越文字和語言的情感表現，音樂藝術能夠直接與人的靈魂來溝通，透過鋼琴家許哲誠演奏的琴音中，彷彿進入了美好的世界，同時表現出人對生命的敬愛。

觀光與城市行銷處表示，許哲誠是基隆出身的年輕人，他出生時便雙眼失明，5歲就開始苦學鋼琴，13歲獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎肯定，因而被譽為「貝多芬再世」；曾赴奧地利國立音樂表演大學深造，受邀到世界各地演出，是基隆難得的國際鋼琴家，市府未來也將持續規畫邀請許哲誠，在基隆或外縣市巡迴演出，將有愛的樂聲傳揚到民眾的日常生活中。

許哲誠在記者會中先後演奏蕭邦「幻想即興曲」及彈唱歌曲「You Raise Me Up」，為這座城市獻上祝福，在悠揚的琴聲中，謝國樑的眼眶逐漸紅了起來，也多次背過身去拭淚。會後媒體聯訪時，許哲誠說，當他第一次聽到謝的聲音時，就感受到他聲音裡的溫暖，心想一定要認識這個人。

謝國樑一時哽咽說不出話，後來在整理情緒後才表示，近日他也正在憂心女兒小愛的醫療狀況，聽了許哲誠的琴音，除感動外，也觸動了思緒，所以一時情難自己。

觀銷處表示，「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，將於1月19日及2月10日下午5時至6時在旅客眾多的基隆東岸商場一樓展開，活動結合現場由基隆愛樂人士劉豐盛提供琴友自由彈奏的專業鋼琴表演，歡迎愛好音樂的朋友踴躍參與讓市民及旅客的遊程更添美好回憶，還能安排基隆小旅行，造訪基隆山海美景，品嘗在地美食，體驗不一樣的旅遊氣氛。