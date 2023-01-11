今年全球總經環境變數不少，證券交易所正面看待今年台股表現，證交所董事長林修銘表示，今年1月至今，台股指數上揚4.5%，外資亦於去年底由賣轉為買超，雖然謹慎面對外在環境挑戰，但我們對於今年資本市場及企業韌性表現有信心且樂觀。

林修銘表示，俄烏戰爭及大陸封城致使原物料供給及跨國產業鏈運作受限，全球通膨居高不下，各國央行祭出升息政策因應，抑制了民間需求，同時影響資金流出資本市場，導致2022年全球證券市場波動劇烈，台股也產生巨大變化，不過還是交出次佳成績單，2022年台股總成交值為59.6兆元，換算日均值為2422億元，上市公司市值達44.3兆元，仍維持在歷年較佳的表現。

在疫情及地緣政治衝突紛擾下，上市公司展現營運韌性，營收逆勢成長，2022年合計營收達40.2兆元，較2021年增加5.34%，累計前3季稅後淨利成長5.3%，2021年的現金股利高達2.19兆元，較前一年度增加逾5成，再創歷史新高，考量2022年營收獲利表現，未來股利分配應可期待。

雖然在升息浪潮及經濟前景不明下，影響企業送件意願，全球籌資市場急凍，依據世界交易所聯合會(WFE)截至11月統計資料顯示，2022年IPO家數較去年同期減少約49%，而IPO籌資金額亦衰退約45%；所幸，國內企業多已逐步擺脫疫情影響，加上證交所導入創新思維推動上市，使得2022年籌資表現再創佳績，上市申請家數26家，新上市家數23家，在籌資金額方面，IPO籌資達277.8億元，股票籌資合計2689億元，皆為有統計以來新高，此外，ADR/GDR籌資金額較往年成長，亦顯示上市公司國際籌資能力提升。

展望今年，林修銘表示，雖然IMF示警全球1/3國家今年面臨衰退，但經過去年強烈升息，歐美通膨已經趨緩，台灣今年經濟成長率可望維持2.5%到3%，通膨也低於各國，今年1月以來台股指數上揚4.5%，去年大賣的外資也在年底由賣轉買，面對推動未來一年的挑戰，交易所已經準備好，有不同的小組因應各種挑戰，對今年資本市場及企業韌性有信心且樂觀。