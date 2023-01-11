車禍現場。(黃敬文翻攝)

車禍現場。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區今(11)日早上6時發生一起車禍，30歲江姓男子駕駛一輛貨車行經北新路三段58號時，疑似不熟悉道路，直接撞上分隔島上的土地公廟，造成江男胸部骨折，救出後緊急送醫急救。

從現場畫面可見，當時貨車頭直接撞進土地公廟，尤其駕駛室直接箝進去，使江男一度受困駕駛室中，所幸意識清楚，胸部出現骨折的傷勢，救護人員將其救出後緊急送醫急救。

目前全案依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因將進一步調查釐清。