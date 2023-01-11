新北市截至去年12月底汙水接管普及率72％，總戶數累計達118萬戶，4年來汙水接管25萬6127戶，完成新北市長侯友宜4年25萬戶目標，接管戶數佔全國32.52％，不只是全國接管戶數最高行政區，也是唯一破百萬戶接管的城市。

新北市水利局長宋德仁表示，新北汙水接管佔六都37.5％，甚至為其他五都2至3倍，更超越桃園及台南開辦汙水下水道以來總累計接管戶數，感謝內政部營建署出錢又出力，每年補助20億多的汙水建設經費，更協助代辦工程，4年來完成5萬戶接管。

宋德仁舉例，三重光明市場周邊有台電障礙、中和漢皇super社區與捷運環狀線衝突等，4年來完成超過2萬4000沉痾未納戶，同時也針對民眾常使用的公園公廁及活動中心接管，讓民眾感受環境品質的提升。

長期從事汙水工程的工地主任李先生說，沒有人想去髒臭的地方，但他們就是在那種地方施工，更可能遭遇民眾不諒解「怎麼又在挖了」，但是做完之後就知道政府錢花在哪裡以及施工人員的辛苦，參與這份工作，就感到值得了。

汙水下水道工程科長蔡建立表示，汙水用戶接管是否能成功推動，關鍵在於後巷違建障礙能否順利排除。要改善沉痾已久的老舊建築，是一件極為複雜困難任務，不是單一水利局所能達成，須透過跨域協調與合作，公私協力共同努力，才能有今日豐碩的成果。