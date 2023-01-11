國安基金昨（10日）召開委員會決議繼續護盤，要等到三個月後的下一次例會再決定是否持續下去，而在會議過程中，國安基金也公布從去年7月進場護盤至12月底，已投入545.08億，帳面虧損近10億。媒體也披露，在國安基金投資的部位中，有超過350億銀彈是購買台積電股票，規模可能上看7.8萬張。

ETtoday報導，國安基金護盤半年來的股息收入超過2.26億，主要的貢獻者是台積電，若以台積電去年第四季配發2.75元來推算，截至去年底持有台積電的張數可能已上看7.8萬張，投入金額超過350億。

報表顯示，國安基金護盤121天動用545億，創下歷史第三大護盤金額，財政部代理部長阮清華分析指出表示，這次的情況與以前很不一樣，10月、12月台股跌很凶，外資與自營商一直賣，台股賣壓很重，資金一直匯出。

展望未來，由於不確定因素仍多，加上台股屬於淺碟市場，容易受到國際主要股市牽動，因此國安基金決定繼續護盤，阮清華認為，台股第一季可能弱一點，第二季回穩，預估下半年會很好。