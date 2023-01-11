每年第一季向來為非蘋Android陣營的旗艦機發表旺季，其中，三星的Galaxy S系列更為當中的重要指標，三星今日也正式釋出Galaxy Unpacked 2023媒體邀請函，預計將在台灣時間2月2日凌晨2點登場(相當於美國時間2月1日)，若無意外，三星即將端出的就是年度旗艦機Galaxy S23系列。

根據本次的邀請函概念來看，三星以三個圓形燈光為主軸，市場猜測，三星應該是在暗示其拍照功能持續為一大亮點，將會有三個鏡頭排列，且不排除在即將登場Galaxy S23系列中的S23與S23+，將和與S23 Ultra一樣，採用無模組突起的設計方式。

值得關注的是，傳出本次三星Galaxy S23全系列都會搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器，換言之，本次有機會將看不到三星自家的Exynos處理器。由於今年起高通在先進製程的晶圓產能上，將得到台積電(2330)的全力支持，高通Snapdragon 8 Gen 2處理器的穩定度相較上一代採用三星先進製程的Snapdragon 8 Gen 1有顯著進步，在散熱的問題也明顯改善。

去年全球智慧型手機受到戰爭引發的通膨、大陸封控等負面宏觀因素，大大打擊終端消費市場，除蘋果iPhone外，非蘋陣營各個多少受到影響。隨著第一季非蘋陣營陸續推出旗艦產品，是否有機會帶動市場買氣回溫，仍有待觀察。