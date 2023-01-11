半導體產業進入庫存去化階段，晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁表示，目前業界採取減產因應，需觀察PC、筆電、手機等應用的庫存去化狀況，認為上半年首季市況較差、但相信可望觸底，第二季會慢慢回溫，並認為下半年應該會恢復不錯表現。

對於首季報價狀況，黃崇仁表示有2種狀況，一種是報價格被殺價，這作法目前看來顯然沒用，第二種則是略為收縮產能，但相較許多產業已減產達一半，力積電因為有部分產能為車用電子，這部分反而不受影響，因此狀況沒那麼差。

黃崇仁指出，下游的宏碁、華碩等大型公司都有很大的庫存，現在都在慢慢消化降低水位，消化完了需求自然就會回來。現在PC、筆電、手機的庫存去化仍然蠻重要，蘋果產能受限則是中國大陸的製造有各種問題，這幾部分的去化速度將決定幾家半導體製造廠的趨勢。

黃崇仁認為，上半年首季可能仍較差，但相信市況應會在首季落底，第二季會慢慢起來，因為庫存不可能這麼久都沒變動，認為下半年應該會不錯。而力積電銅鑼廠投產進度因設備交期問題而遞延半年，時間剛好配合，目前在美國半導體設備的交期變得很快。