鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

國安局長陳明通稱前新竹市長林智堅論文抄襲案為冤案的說法持續延燒，剛贏得北市立委補選的王鴻薇今（11）日受訪時痛批陳根本是學術界敗類，相關新聞經轉傳至社群平台PTT後引起網友熱議，有人認為，冤的應該是調查官余正煌才對。

立法院朝野黨團持續協商112年度中央政府總預算案，但昨在審查到國安局預算相關提案時，陳明通卻因國民黨團表示「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等話，反駁道「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。

對於陳明通的說法，大批網友痛批「你要不要臉」、「死鴨子嘴硬」、「把台大的教授當白X」，也有人認為「我同意是冤案，余正煌太冤了」、「民進黨果然沒讓人失望」、「很好，繼續敗票下去」、「陳局長，誰准你幫陳教授說話了」。

而王鴻薇今則是直言，陳明通已經誇張到讓人不可置信，她呼籲台大真的要處理陳，因為他敗壞學術倫理，根本是學術界的敗類。