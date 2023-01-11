根據路透報導，彭博引述知情人士的話，稱蘋果企圖在他們的產品中使用更多自家的零組件，因此計劃2024年開始，在其生產的行動裝置中使用自家特製的面板螢幕。
蘋果公司（Apple Inc）打算要在明年年底前，從最高階的Apple Watch做起。根據彭博（Bloomberg News）報導，若依蘋果的計畫，他們最終也將把這些零組件用在iPhone在內的其他裝置上。
總部設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果此舉目的，是要減少對三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Corp）等合作夥伴的依賴程度。
報導指出，那些裝置的面板將會從目前的有機發光二極體顯示面板（OLED），升級為微型發光二極體面板（microLED）。
彭博昨天報導，蘋果計劃在2025年，將其產品中的晶片從目前的博通公司（Broadcom）晶片，換成蘋果自行研發的晶片。
這家iPhone製造商一直在努力，試著降低對其他晶片商的倚賴，蘋果已將自行生產的晶片，取代英特爾（Intel Corp）的晶片，用在最新的Mac電腦上。
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