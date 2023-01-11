「台日漁業委員會」受全球新冠疫情影響暫緩舉辦實體會議的，睽違3年本月將在東京重啟對話，宜蘭蘇澳區漁會要求該會議能將漁業緩衝區列入議程。釣魚台教育協會表示，政府應有強硬立場才有談判餘地，漁權更不能拿來換主權。

宜蘭縣蘇澳區漁會日前呼籲，台灣與日本漁業作業界線(東經124度以東)應再往東移8分作為緩衝範圍，以減少海上作業爭議，也寄望本次台日漁業委員會能得出具體結論，切勿出賣漁民。

蘇澳區漁會前總幹事林月英接受本報專訪指出，釣魚台列嶼周遭重疊專屬經濟海域一定需要設置緩衝區，因為海上實際作業受潮水、洋流、氣候等影響，不可能像陸上那樣固定，緩衝區也可讓兩國漁民在作業區域不會有擔心越界的心理壓力。

「台灣有事就是日本有事，真的是這樣嗎」？林月英指出，台日民間確實友好，但台灣漁民和百姓都應該要有認知，日本政府對台灣根本不是這樣的心態，呼籲這次的會議不只要將緩衝區列入議程，重疊經濟海域的漁權也要談，漁權不能因為談判主權而犧牲掉，政府不該一直惦惦不說話。

釣魚台教育協會常務理事詹澈於專訪中表示，台日已經3年沒有面對面討論，這次重啟談判恐怕日本不那麼安好心，加上近年的國際政治局勢，在「美日安保條約」下，美國要把日本，甚至也將台灣建立為彈藥庫，政府談漁權態度一定要強硬，這樣才有談判餘地。

詹澈指出，日本先前把釣魚台改稱為尖閣諸島，我們的政府完全低頭不敢反擊，政府都先低頭了要怎麼談？日本只會更理直氣壯吃定台灣！我們不能默認釣魚台是日本的，這是嚴肅的主權問題，漁權更不能換主權，「我不寄望政府能有多強硬，但漁民代表應該要拿出堅定的態度、敦促政府硬起來。」