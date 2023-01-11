李懿今（11日）出席八大「凹嗚狼人殺」年度總冠軍，以往過年都各包12萬孝親父母的她，表示今年及往後10年都沒辦法這麼大包，因為她去年底剛在桃園購入40多坪、市價1千萬的第2間房產，每月房貸大約4萬多元。

李懿為了想讓爸媽住的舒適，前後在桃園購入2間房，自己則在台北租房，「第一間本來要自住，後來因為爸媽住慣透天厝，所以就先租給認識的朋友。之後搬到第二間，我們原本住家的店面就可以出租，這樣就能cover房貸，壓力比較小」。

小賴（賴晏駒）、黃偉晉擔任「凹嗚狼人殺」導師，2人表示起初都對「導師」這名稱感到壓力，黃偉晉坦言一開始覺得頭銜讓他很有壓力，「到後面我還是玩得很差，所以就放棄了」，小賴也說，大家不要覺得他們是導師就應該要怎麼樣，希望觀眾不要有太過嚴苛的要求。

談到這次選手們的表現，小賴表示李懿非常厲害，是勵志型選手，「以前都會說不想再看到李懿了，現在就是oh my god，以前看她脖子都會泛紅，不知道她怎麼訓練的」，李懿則開玩笑說會在家逼男友跟她對視，訓練不臉紅的方式。黃偉晉也說他很怕李懿，「她真的很厲害，好人、壞人都玩得很厲害」。黃偉晉更稱讚上上季的季冠軍徐謀俊， 很厲害，表現也都很穩定。